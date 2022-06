St. Sixti-Kirche in Schneidlingen wird saniert

Die St.-Sixti-Kirche in Schneidlingen, deren Saalbau in seinen Ursprüngen auf die Spätromanik zurückgeht, erhält ein neues Dach. Zuvor wurde die Statik des Kirchenschiffes stabilisiert.

Die St. Sixti-Kirche in Schneidlingen ist derzeit eine große Baustelle. Hier ist allerhand zu tun.

Schneidlingen - „Wir haben das Problem in Schneidlingen, dass das gesamte Kirchengebäude, so wie es hier steht, ein Konglomerat aus vielen Jahrhunderten ist“, sagte der Architekt Gerd Srocke aus Halberstadt, der sich um die Erhaltungsarbeiten der Kirche St. Sixti kümmert. Das sei das Ergebnis von mehreren Umbauten. Das Gebäude sei früher kleiner und das Kirchenschiff auch nicht so hoch gewesen wie heute. Es sei im Laufe der Jahrhunderte zweimal erweitert worden. Dabei sei dann auch eine runde Decke eingebaut worden. Dabei habe man jedoch die Deckenbalken aus Holz, die das Dach halten, rausgenommen mit schlimmen Folgen, berichtete der Architekt. Denn dadurch sei das Gebäude nämlich auseinander gegangen.