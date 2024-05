Die Erneuerung des Gehweges und der Grabendurchlässe in der Bahnhofstraße in Groß Börnecke wird die Stadt Hecklingen rund 95.000 Euro kosten.

Hecklingen/Groß Börnecke. - Die Stadt Hecklingen wird sich an der vom Salzlandkreis geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 1302 in der Bahnhofstraße in Groß Börnecke beteiligen. Der Stadtrat beschloss einstimmig den Abschluss einer entsprechenden Ortsdurchfahrtsvereinbarung. Damit stellte er zugleich die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit der Maßnahme und auch die dafür notwendige Erneuerung von drei Grabendurchlässen nördlich der Straße fest und plädierte dafür, dieses Projekt gemeinsam mit dem Kreis in Angriff zu nehmen. Die finanziellen Mittel sollen im Haushaltsplanentwurf für 2024 eingestellt und aus der Investitionspauschale für 2024, die die Stadt vom Land bekommt, um solche und andere Vorhaben finanzieren zu können, abgedeckt werden.