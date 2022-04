Stadtrat in Staßfurt will sofortigen Neubau der Kita in Löderburg

Soll die Stadt Staßfurt noch einmal Geld in die Hand nehmen, um sechsstellige Summen für den Brandschutz für das in die Jahre gekommene Gebäude der Kita Löderburg zu investieren? Der Stadtrat sagt Nein und beauftragt nun einen unverzüglichen Neubau des Gebäudes.

Im April hatte ein Architekt Pläne für einen Neubau der Kita in Löderburg vorgestellt. In allen Fraktionen fanden die Pläne Zustimmung. Der Neubau könnte etwa 3,5 Millionen Euro kosten.

Löderburg/Staßfurt - Und am Ende holte sich der Oberbürgermeister einen Tadel vom Stadtratsvorsitzenden ab. So eben hatte Sven Wagner (SPD) in der Sitzung des Stadtrats einen Beschluss als „No-Go“ kritisiert. Dass diese öffentliche Bewertung nicht gut ist, machte Peter Rotter (CDU) klar. „Ein No-Go gibt es im Stadtrat nicht. Es wird abgestimmt“, sagte Rotter.