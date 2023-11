Mehr als 30 Teilnehmer putzen an einem Sonnabend das Stadtsee-Ufer. Das Gewässer kann nun wieder als „schönste Ecke von Staßfurt“ betrachtet werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt. - „Viele Hände – schnelles Ende“ – in diesem Sinne bedankte sich der Staßfurter Bürgermeister René Zok (CDU) beim Mittagessen. Dem Aufruf der Stadt zur Putzaktion am Stadtsee waren so viele freiwillige Helfer gefolgt, dass die Aktion doch relativ schnell erfolgreich abgeschlossen werden konnte.