Noch glimpflich endete trotz der Unwetterwarnungen das Starkregenwochenende im Salzlandkreis. Mit zwei Ausnahmen, die bisher bekannt sind: In Cochstedt und Schadeleben kam es zu größeren Einsätzen. Welche Rolle das leerstehende Schwimmbad spielte und eine Windhose spielten.

In Cochstedt reicht selbst ein leeres Schwimmbecken nicht

Die Wassermassen bahnten sich am Samstagabend ihren Weg nach Cochstedt.

Cochstedt. - Während sich vielerorts im Salzlandkreis die größeren Überschwemmungsfolgen des Starkregens am Samstag trotz der Unwetterwarnungen auch für diese Region in Grenzen hielten, erwischte es am Abend vor allem Cochstedt und Umgebung.