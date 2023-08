Staßfurt - Fenster geschlossen halten, keine unnötigen Wege mehr erledigen. Am Dienstagabend ist ein heftiges Unwetter über dem Salzlandkreis gezogen, das viel Regen mit sich brachte. Auch in Staßfurt kamen bis weit in die Nacht große Mengen vom Himmel. Mehr als 10 Liter pro Quadratmeter kamen vereinzelt in einer Stunde herunter.

Einsatz in der Schulstraße in Leopoldshall

In mehreren Orten führte es dazu, dass die Straßen überflutet wurden und kaum mehr befahrbar waren. So wurden in den sozialen Medien zum Beispiel Bilder aus dem Magdeburger Weg, der Herzstraße oder der Karlstraße in Atzendorf gezeigt. Die Straßen standen komplett unter Wasser. Ähnliche Bilder gab es aus Neundorf. Dort standen mehrere Straßen komplett unter Wasser.

Zu großen Einsätzen der Feuerwehren hat das rund um Staßfurt aber nicht geführt. „Nur die Ortsfeuerwehr Staßfurt war im Einsatz“, sagt Stadtwehrleiter Christian Brinse. Bemerkenswert war dabei ein Einsatz in der Schulstraße in Staßfurt-Leopoldshall. Dort war eine Baumkrone abgeknickt und die Stromleitung heruntergekommen.

Überschaubarer Abend für Staßfurter Feuerwehr

Dazu waren einige Keller vollgelaufen. „Wenn das Wasser aber nicht mehr als drei bis fünf Zentimeter im Keller steht, gibt es keine Einsatzhandlung für die Feuerwehr“, erklärt Brinse. Insgesamt sei es für die Feuerwehr ein überschaubarer Abend geblieben.

Das Problem mit dem Wasser, das sich durch die Gullydeckel nach oben drückt, gibt es aber in vielen Straßen rund um Staßfurt. So ist zum Beispiel das Kanalsystem in der Hohenerxlebener Straße regelmäßig bei Starkregen-Ereignissen überfordert. In der Vergangenheit musste da auch schon mal der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ (WAZV) kontaktiert werden, um das Wasser mit Pumpen von der Straße zu pumpen. Auch am gestrigen Abend drückte das Wasser bei vielen Gullydeckeln nach oben.

Der Regen dauerte am Dienstag bis in die Nacht an, wurde dann aber schwächer und hörte dann ganz auf.