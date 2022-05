Staßfurt: AfD verliert Mitglieder im Stadtrat

Staßfurt - Im Staßfurter Stadtrat hat es bei der Sitzverteilung jetzt gleich Änderungen in zwei Fraktionen gegeben. Der Stadtrat besteht nur noch aus 32 Mitgliedern, plus dem Bürgermeister. Verschiebungen innerhalb der Fraktionen gab es jetzt bei AfD und CDU.

Simone und Daniel Rausch von der AfD teilten per Schreiben am 4. April mit, dass sie aus Staßfurt weggezogen sind. Damit verlieren sie ihre Berechtigung, im Stadtrat der Bodestadt mitzuwirken. Sie müssen ihr Mandat abgeben. Zudem teilte das langjährige Mitglied Jürgen Pecher per Schreiben am 27. April mit, dass er die CDU-Fraktion und die Partei verlassen wird und als parteiloses Mitglied im Stadtrat bleiben will.

Die AfD-Fraktion im Staßfurter Stadtrat bestand bisher aus fünf Mitgliedern. Neben dem Fraktionsvorsitzenden Matthias Büttner gehörten Gerhard Witte, Hans-Jürgen Pilz sowie das Ehepaar Simone und Daniel Rausch der Fraktion an. „Die Rauschs sind nach Calbe gezogen. Sie haben dort ein Haus bekommen“, erzählt Fraktionschef Büttner. Sie sind damit nicht mehr Mitglied im Stadtrat. Das Problem: Weil es keine Nachrücker auf der Liste gibt, die die AfD 2019 für die Kommunalwahl aufgestellt hatte, bleiben die beiden Sitze unbesetzt. Die Fraktion besteht somit nur noch aus drei Mitgliedern. Und das, obwohl der Fraktion laut der Wahl 2019 sogar sieben Sitze zugestanden hätten. „Das ist natürlich kein schönes Signal. Wir hätten die Sitze gern besetzt“, so Büttner.

Ohne die Rauschs müssen die Ausschüsse neu besetzt werden. So wird Büttner zusätzlich Mitglied im Finanzausschuss. Gerhard Witte rückt in den Betriebsausschuss nach, Hans-Jürgen Pilz in den Redaktionsausschuss. „Das ist eine Mehrbelastung für alle. Aber wir versuchen, uns weiter für die Anliegen der Bürger einzusetzen“, sagt Büttner. Er selbst verliert den Vorsitz im Bauausschuss wegen der neuen prozentualen Stärke der Fraktionen. Der CDU fällt der Vorsitz im Bauausschuss zu, Büttners Stellvertreter Siegfried Klein (CDU) übernimmt. „Dass wir im Bauausschuss nicht mehr den Vorsitz haben, ist nicht weltbewegend“, so Büttner.

AfD: Zukünftig mehr Kandidaten

Er ärgert sich mehr darüber, dass zwei Plätze in der Fraktion verloren gegangen sind. Die AfD versucht aus der Geschichte Lehren zu ziehen. „Wir sind derzeit dabei, für die Kommunalwahl 2024 Kandidaten für Stadtrat und Kreistag zu generieren. Da sind wir auf einem guten Weg“, so Büttner. „So etwas wie 2019 darf uns nicht wieder passieren, dass wir nicht genug Kandidaten haben. Wir sind aber eben eine junge Partei und schauen bei den Kandidaten genau hin. Wir werden weiter den Auftrag des Wählers erfüllen, den Finger in die Wunde legen und Druck machen.“

Jürgen Pecher ist in Staßfurt stadtbekannt als Inhaber des Eiscafés „Judy“ in der Hohenerxlebener Straße. Bemerkenswert ist: Obwohl er selbst in keinem Ausschuss sitzt, ist er bei jeder Sitzung anwesend und beteiligte sich dabei auch an den Diskussionen zu den Themen. Immer wieder fiel auf: Pecher hat zum Teil Meinungen, die gegen den Strom sind. Bei vielen Themen machte er sich unbeliebt und war auch schon mal als Einziger anderer Meinung. Auch mit der CDU-Fraktion schwamm er nicht immer auf einer Linie. Pecher war unbequem.

Hat das eine Rolle gespielt beim Austritt? Pecher, der sonst mit seiner Meinung nicht hinter den Berg hält, hält sich hier zurück. „Wir haben Vertraulichkeit vereinbart“, sagt er. „Es ist aber bekannt, dass manche Sachen mit mir nicht gehen.“ Er sehe schon Anzeichen für den Wahlkampf 2024. Dann gibt es wieder eine Kommunalwahl.

Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Stephan Czuratis gab es keine großen Konflikte mit Jürgen Pecher. „Natürlich war er immer mal wieder anderer Meinung, aber ich hätte ihn gern als Fraktionsmitglied behalten“, sagt er. Probleme gab es in letzter Zeit trotzdem. Jürgen Pecher hatte – genauso wie Siegfried Klein – bei der Bürgermeisterwahl in Staßfurt offen den SPD-Kandidaten und Amtsinhaber Sven Wagner unterstützt. Das sorgte für Zähneknirschen innerhalb der CDU. Schließlich hatte diese mit René Zok einen eigenen Kandidaten, der sich am Ende auch durchsetzte.

Pecher nun fraktionslos

„Diese Unterstützung für Wagner schwebte über den Dingen“, so Czuratis. Nach einer langen Sitzungspause hatte es ein persönliches Gespräch zwischen Czuratis, Pecher und dem Ortsvorsitzenden Philip Wiegand gegeben. „Das war ein sehr gutes Gespräch. Wir waren so verblieben, dass Jürgen Pecher noch einmal darüber nachdenkt. Er sagte uns, dass er der CDU eigentlich treu bleiben will“, erklärt Czuratis. Die Wahl sei vorbei, man wollte mit nüchternem Blick nach vorn schauen und einen Neuanfang wagen. „Zwei Tage später wurde ich darüber informiert, dass er aus Partei und Fraktion austritt“, erzählt Czuratis. Er habe Pecher dann noch mal angerufen. Wieder hätte es ein gutes und sachliches Gespräch gegeben. Der Schritt sei aber klar gewesen und unumkehrbar.

Pecher bleibt nun ohne Parteibuch im Stadtrat. Er will sich weiter einbringen. „Auch ohne Fraktion werde ich jemanden finden, der für mich Anträge einbringt,“ kündigt er an. „Ich bin weiter ansprechbar für die Probleme der Staßfurter und kenne diese gut. Ich will weiter das Beste für die Stadt erreichen.“ Weil Pecher innerhalb der CDU-Fraktion Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt mbH (Wobau) war, brauchte es dafür Ersatz. Czuratis selbst wird nachrücken, nach Beschluss innerhalb der Fraktion.