Staßfurt: Eltern sollen Kinder in Grundschule Nord im Homeschooling betreuen

Staßfurt - Die Rechnung geht vorne und hinten nicht mehr auf. Etwa 70 Kinder besuchen die Grundschule Nord in Staßfurt. Wie Schulleiter Ingo Kurze berichtet, stünden ihm für die vier Klassen an drei Tagen drei Lehrkräfte zur Verfügung, an zwei Tagen sogar nur zwei. Eine Lehrkraft ist er selbst. Drei Kollegen seien im Krankenstand, allerdings nicht wegen Corona. „So etwas habe ich noch nie gehabt“, sagt Kurze. Dabei ist er seit 1995 Schulleiter und seit 1981 Lehrkraft an der Schule. Normaler Unterricht ist an der Grundschule Nord derzeit nicht möglich. Um das Problem in den Griff zu bekommen, hat die Schule jetzt einen Handzettel an die Eltern verteilt.