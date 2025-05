Von der ersten Urkunde bis zum Fernsehgerätebau – eine kleine Auswahl vieler prägender Ereignisse aus mehr als 1.200 Jahren Stadtgeschichte. Ein Blick zurück in die Historie.

Staßfurt. - Manchmal genügt ein stiller Blick über das Kopfsteinpflaster der Altstadt oder ein Spaziergang entlang alter Industrieanlagen, um zu spüren, wie viel Geschichte in Staßfurt steckt. Staßfurt blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück – und in diesem Jahr rücken gleich mehrere geschichtliche Höhepunkte wieder ins öffentliche Bewusstsein. Ereignisse, die einst den Lauf der Stadt veränderten, stehen plötzlich wieder im Fokus: vom Beginn des Kalibergbaus bis hin zu prägenden Momenten in Politik, Gesellschaft und Kultur. Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt nicht nur, wie weit Staßfurt gekommen ist, sondern auch, welche Spuren diese Wendepunkte bis heute hinterlassen haben. Eine kleine Auswahl haben wir zusammengefasst: