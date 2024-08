Fest zum Geburtstag Staßfurt feiert seine Brücke mit einem Picknick

Auf Einladung der Stadt Staßfurt wurde am Sonnabendvormittag mit einem besonderen Frühstück an die Einweihung des wichtigsten Bodeübergangs vor zehn Jahren erinnert. Der Bürgermeister kramte dabei auch in der Geschichte und erinnerte an ein besonderes Erinnerungsstück im Museum.