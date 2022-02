Staßfurt freut sich über 800.880 Euro: Das ist mit dem Geld geplant

Staßfurt (vs) - Die Stadt Staßfurt im Salzlandkreis hat Grund zur Freude. Denn ein Bewilligungsbescheid über exakt 800.880 Euro für die Sicherung des Kirchturms St. Petri und Johannes kam vom Land Sachsen-Anhalt reingeflattert.

„Wir wollen, dass sich die Menschen in Sachsen-Anhalt, so auch hier in Staßfurt wohlfühlen. Mit der finanziellen Unterstützung leisten wir einen wichtigen Beitrag, damit die Stadt weiter an Attraktivität gewinnt“, erklärte der Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales, Sven Haller, in Staßfurt bei der Übergabe des Fördermittelbescheides an Oberbürgermeister Sven Wagner.

Nach den Worten des Staatssekretärs werden die Mittel im Rahmen der Städtebauförderung aus dem Programm „Wachstum und nachhaltigen Erneuerung“ zur Verfügung gestellt. Damit bestehe für die Stadt Planungssicherheit, um den Umbauprozess auch weiterhin erfolgreich meistern zu können, betonte Haller.