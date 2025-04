Neundorf/Athensleben - In zwei Ortschaften Staßfurts werden in den nächsten Wochen und Monaten Arbeiten stattfinden, auf die in den Dörfern schon seit Jahren hingearbeitet wird. In Neundorf wird das Dach des Rathauses ertüchtigt und in Athensleben das Wappenfries auf Vordermann gebracht. Beide Maßnahmen sind seit Jahren Gesprächsthema und können – auch dank der Förderung über das EU-Programm „Leader“ – angegangen werden. Wann geht es los, was wird genau gemacht und was kostet es?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.