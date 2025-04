Der Stadtrat in Staßfurt beschließt, die Kindertagesstätten nicht auszugliedern. Die Entscheidung fiel nach hitziger Debatte sehr knapp aus. Es gab viele Fragen und viel Kritik.

Staßfurt - Auch in der Pause war Peter Rotter (CDU) die Enttäuschung noch anzumerken. Kopfschüttelnd stand der Stadtratsvorsitzende bei der Unterbrechung der Stadtratssitzung in der Schlange, um sich etwas zu essen zu holen. „Das war eine einmalige Chance“, sagte er geknickt. Die aus seiner Sicht nun vergeben war. Kurz zuvor hatte der Stadtrat in Staßfurt beschlossen, dass die Gründung eines kommunalen Eigenbetriebes Kindertagesstätten nicht vorbereitet werden soll. Bei der Abstimmung gab es Gleichstand. 14 Stadträte stimmten dafür, 14 dagegen, einer enthielt sich. Damit ist die Vorlage aber abgelehnt. Worum ging es bei der geplanten Ausgliederung und welche Vor- und Nachteile wären denkbar gewesen?