Rügenwalder Spezialitäten Millioneninvestition in Staßfurt: Echte Wurst und Fleischwaren statt Veggie

Die Firma Rügenwalder Spezialitäten, die in Staßfurt ihre Leberwurst produziert, profitiert von der Veggie-Kampagne der fast gleichnamigen Konkurrenz. Weil der Umsatz steigt, investiert das Unternehmen in den nächsten Wochen zwei Millionen Euro am Standort Staßfurt. Warum der Geschäftsführer selbst Veggie-Wurst so kritisch sieht.