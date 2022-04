Zum dritten Mal wurde der Inklusionspreis der Wirtschaft in Staßfurt verliehen. Diesmal bekam die Stiftung Staßfurter Waisenhaus den Preis. Der Arbeitgeber baut Arbeitsplätze um und bietet neue Beschäftigungsmöglichkeiten an.

Staßfurt - Eine Stadt ist erst dann für alle eine lebenswerte Stadt, wenn alle Menschen gute Bedingungen zum Leben vorfinden. Auch jene, die benachteiligt sind. Die Schwierigkeiten bei der Bewältigung des (beruflichen) Alltags haben. Seit 2019 ehren die Stadt Staßfurt und das Inklusion Netz Staßfurt (INS) Unternehmen in der Bodestadt mit dem Inklusionspreis der Wirtschaft. Firmen, die sich in besonderer Weise für die Integration von benachteiligten Personen einsetzen, bekommen also eine kleine Anerkennung.