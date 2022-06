Staßfurt: Warum der Run auf den Salzlandlauf so enorm ist

Sport frei! Am Freitag darf durch Staßfurt gelaufen werden. Beim Salzlandlauf darf durch die Stadt gespurtet werden. Aber Achtung: Coronabedingt müssen Regeln beachtet werden.

Staßfurt - „Wir sind fassungslos“, sagt die Organisatorin des Salzland-Laufs, der heute in Staßfurt stattfinden wird. 624 Läufer haben sich für das Sportevent in der Innenstadt angemeldet, bis heute Abend können weitere spontan dazukommen. „Das ist ein Rekord im Vergleich zu 515 Finishern, die 2019 durchs Ziel gelaufen sind“, so Sabine Börner von der Gaensefurther Sportbewegung.