Staßfurt wird holprige Hamsterstraße los, Kreis übernimmt

Großer Ärger um ein kleines Stück Straße. Die 254 Meter lange Hamsterstraße in staßfurt wird zur Kreisstraße. Doch der als gut angepriesene Zustand erweist sich als Irrglaube. Die Einbahnstraße müsste saniert werden. Doch weder Stadt noch Kreis wollen dies tun.

Die Hamsterstraße ist eine der schlechtesten in Staßfurt. Im Kreistag entbrannte jetzt im Zuge der Umwidmung zur Kreisstraße ein Streit um den Zustand der Fahrbahn.

Staßfurt - Matthias Büttner (AfD) ließ die Katze erst weit nach der Abstimmung aus dem Sack. Oder eher den Hamster aus dem Käfig. „Die Straße ist eine absolute Katastrophe, sie müsste unbedingt mal saniert werden.“ Eine Welle der Entrüstung machte sich in den Reihen der Kreistagsmitglieder breit. Sie hatten doch kurz zuvor mehrheitlich (vier Gegenstimmen) dafür votiert, die Hamsterstraße in Staßfurt zu einer Kreisstraße aufzustufen. Und in der Vorlage war von einem „guten baulichen Zustand“ die Rede.