Staßfurter Eiertanz um Hilfe fürs Bad

Staßfurt - Das Thema Zuschuss beschäftigt die Stadt seit Badbestehen. Wie mit der vom Betreiber des Salzlandcenters beantragten Erhöhung im Finanzausschuss umgegangen wird, ist aber neu. Am Mittwochabend im Kulturausschuss hatte Klaus Stops (CDU) dem Zuschuss noch zugestimmt. Im Laufe des Donnerstags habe er aber „Infos erhalten, die mich ins Schleudern gebracht haben“. Welche das waren, wollte der Finanzausschussvorsitzende am Abend in der Sitzung aber nicht in der Öffentlichkeit erörtern und hätte das Thema am liebsten vertagt. Er halte die Infos für „überprüfungswürdig“.