Brandschutz Staßfurter Gremien vertagen Entscheidung für Kita Zwergenland Löderburg, um Neubau nicht zu gefährden

Die Stadt Staßfurt will 400 000 Euro in den Brandschutz bei der Kita Löderburg investieren. Es soll das Geld für die Planungen des Neubaus verwendet werden. Mehrere Kommunalpolitiker sehen den nötigen Neubau in weite Ferne gerückt. OB Wagner zerschlägt die Befürchtung.