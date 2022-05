Staßfurter und Schönebecker über den Tisch gezogen: Die Tricks der Betrüger

Wie Kriminelle auch im Salzland immer wieder an das Geld argloser Opfer kommen - und was man dagegen tun kann.

Vor allem bei älteren Menschen versuchen skrupellose Betrüger, mit bösen Tricks Geld zu ergaunern. Der jüngste Fall im Salzlandkreis: Ein Anrufer, der sich als Arzt eines Ameos-Krankenhauses ausgibt, gaukelt einer Rentnerin vor, dass ihre Tochter massiv an Corona erkrankt ist und ohne teure, von der Krankenkasse nicht bezahlte Behandlung sterben wird.

