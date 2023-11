Weil eine Blockwahl nicht in seiner Satzung steht, wird die Vorstandswahl vom Staßfurter Gewerbeverein wiederholt.

Staßfurt/vs. - Zu einer Wiederholung ihrer Vorstandswahl sind die Mitglieder des Gewerbevereins Staßfurt – Stadt an der Bode aufgerufen. Dies sei erforderlich, da die Satzung des Vereins keine Regelung für Blockwahlen enthält, erklärt die sozusagen kommissarische Vereinsvorsitzende Franziska Jahns in einer Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung. Die Besetzung der ehrenamtlichen Vorstandsfunktionen waren im April im Block gewählt worden.

Eine Eintragung in das Vereinsregister sei damit momentan unmöglich, so Jahns.

„Um sicherzustellen, dass unsere Wahlprozesse transparent und gemäß den Satzungsbestimmungen ablaufen, werden wir die Vorstandswahl erneut durchführen“, lädt sie also zum Montag, 6. November, 19 Uhr, ins Restaurant „Nimm mich“ ein.

Auch Weihnachtsmarkt und Adventskalender-Aktion auf der Tagesordnung

Auf der Tagesordnung stehen neben der Wiederholung der Wahl noch die Adventskalender-Aktion sowie der Weihnachtsmarkt 2023. Franziska Jahns bittet darum, bei weiteren Anträgen zur Tagesordnung dem Vorstand dies bis zum Freitag, 3. November schriftlich mitzuteilen (auch per E-Mail über vorsitz@gewerbeverein-stassfurt.de).

Kommissarische Vereinsvorsitzende bittet um rege Teilnahme

Gleichzeitig bittet die Vereinsvorsitzende um eine rege Teilnahme. „Die Beteiligung zum Sommerstammtisch und auch zur letzten Mitgliederversammlung im April war sehr gering im Vergleich zu unseren aktuellen Mitgliederzahlen“, meint Jahns und bittet die Mitglieder um Verständnis, dass der Vorstand nicht immer die Interessen der Vereinsmitglieder vertreten könne, „wenn wir diese gar nicht kennen. Wir sind auf Ihre aktive Teilnahme an den Treffen und an der Vereinsarbeit angewiesen, wenn wir gemeinsam etwas für unsere Stadt aus Sicht der Gewerbetreibenden tun wollen.“

Am Montag, 6. November, würde also jedes Vereinsmitglied die Möglichkeit haben, untereinander und mit dem Vereinsvorstand ins Gespräch zu kommen. „Bitte nutzen Sie dieses Treffen und geben Sie dem an dem Abend dann frisch gewählten Vorstand die Gelegenheit, Sie als Mitglied persönlich kennenzulernen“, unterstreicht Franziska Jahns.