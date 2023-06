Wolmirsleben - Die Aussage von Wolmirslebens Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Montagabend im Dorfgemeinschaftshaus, dass der Salzlandkreis in der Gemeinde mit dem Wertstoff nicht mehr aktiv sein wolle, wies der Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebes (KWB) Ralf Felgenträger zurück. „Ganz so ist es nicht“, stellte er klar.

Fest steht aber: Seitens des Landesamtes für Verbraucherschutz seien Kontrollen zur Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf den Wertstoffhöfen des Kreiswirtschaftsbetriebes vorgenommen worden. Dazu habe unter anderem auch der Wertstoffhof Wolmirsleben am Ortsausgang in Richtung Unseburg gehört.

Landesamt fordert fließendes Wasser und macht weitere Auflagen

„Im Ergebnis der Kontrollen wurde der KWB beauftragt, die Vorschriften umzusetzen. Das bedeutet im konkreten Fall, dass dort fließend Wasser, eine Abwasserentsorgung und ein Schwarz-Weiß-Bereich für die Mitarbeiter vorhanden sein muss. Des Weiteren wurde die Enge der Verkehrswege angemahnt. Diese Vorgaben wurden in einer Gefährdungsanalyse erfasst“, teilte Ralf Felgenträger auf Anfrage der Volksstimme mit. Das Ergebnis sei mit der Verbandsgemeinde besprochen worden.

„Da die Umsetzung dieser Voraussetzungen zwingend erforderlich ist, um die Arbeits- und Gesundheitsvorschriften einzuhalten, wurde die Gemeinde aufgefordert, diese in einem angemessenen Zeitrahmen bis spätestens Oktober 2023 umzusetzen, da der KWB ansonsten den Betrieb des Wertstoffhofes einstellen muss“, betonte der Betriebsleiter.

Die Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sei auch nicht an die Öffnungszeiten von zwei Mal vier Stunden gebunden, sondern stelle grundsätzliche Vorgaben dar, an die sich jeder Arbeitgeber zum Schutz seiner Mitarbeiter zu halten habe. Seien diese Vorgaben erfüllt, könne der Betrieb des Wertstoffhofes in Wolmirsleben weiter erfolgen.

Ohne Wolmirsleben müssten die Bürger nach Aschersleben oder Staßfurt

„Ist dies nicht umsetzbar, stehen die Wertstoffhöfe in Aschersleben oder Staßfurt zur Verfügung oder die Gemeinde betreibt für ihre Bürgerinnen und Bürger eine Grüngutannahmestelle, wie viele andere Gemeinden auch“, sagte Felgenträger.

Der Bürgermeister hatte Montagabend angekündigt, dass der Gemeinderat eine Entscheidung treffen müsse, die Kosten nach sich ziehen werde. Details nannte er im öffentlichen Teil der Sitzung aber nicht. Auf Nachfrage der Volksstimme sagte er, Ziel der Gemeinde sei es, die Dienstleistungen für die Bürger zu erhalten, wenn das finanziell machbar sei.

Unmut im Rat: Sind wir noch im richtigen Landkreis?

Knut Kluczka äußerte in der Sitzung jedoch seinen Unmut über den Salzlandkreis. „Das, was alles aus der Egelner Mulde weggegangen ist oder verboten wurde, hat sich summiert“, sagte der Bürgermeister und zählte das Gymnasium Egeln, das Bürgerbüro des Landkreises in Egeln, den Notarztstandort und die Schließung des Campingplatzes „Großer Schachtsee“ in Wolmirsleben sowie das Abraten vom Baden im See auf. „Wir müssen uns langsam überlegen, ob wir im richtigen Landkreis sind“, sagte Knut Kluczka.

Man müsse sich fragen, ob man an der richtigen Stelle im Salzlandkreis liege, stimmte ihm Christine Gallinat (Fraktion Die Linke/SPD/Dorfgemeinschaftsverein) zu und fügte hinzu: „Andere Kommunen werden bevorteilt.“

Die Wertstoffhöfe des Salzlandkreises in Aschersleben, Bernburg, Schönebeck, Staßfurt und Wolmirsleben sind Einrichtungen, die zusätzlich zur herkömmlichen Abfallentsorgung angeboten werden. Dort können ganzjährig Abfälle zu festen Öffnungszeiten abgegeben werden. Ebenfalls können die Bürger dort Verpackungen hinbringen, die nicht in ihre Wertstoffbehälter passen. Auch Grünabfälle, die sie nicht verwerten können, werden dort angenommen. Den Annahmekatalog und die Gebührenliste können an den Wertstoffhöfen eingesehen werden. Der Wertstoffhof in Wolmirsleben ist montags von 13 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.