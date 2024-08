Ameos ist mit der Klinik für Geriatrie von Staßfurt nach Bernburg umgezogen. Was in der Salzstadt an der Bode bleibt, ist die Tagesklinik. Dahinter steckt ein ambulantes Angebot steckt, bei dem der Klinik-Betreiber keine Einschränkungen sieht. Warum stationären Patienten aus seiner Sicht sogar vom Umzug profitieren.

Physio- und ergotherapeutische Angebote sowie logopädische und psychologische Therapien gehören zum Spektrum der Leistungen von Ameos auch in der Geratrischen Tagesklinik, die in Staßfurt bleibt.

Staßfurt. - Am Anfang vom Ende stand ein Missverständnis. Sehr erleichtert sei er, sagte Staßfurts Bürgermeister René Zok im Frühjahr, weil Ameos ihm versichert habe, dass trotz der Schließungen in Staßfurt und des Umzuges nach Bernburg zumindest die Geriatrie in der Salzstadt an der Bode bleibt. Zoks Missverständnis: Ja, die Geriatrie bleibt, aber nicht die stationäre Klinik für Geriatrie, sondern „nur“ die Tagesklinik.