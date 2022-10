Tankstelle Förderstedter Straße in neuen Farben

Wieso die Tankstelle in der Förderstedter Straße in Staßfurt einen neuen Namen und eine andere Lackierung hat.

Die Tankstelle in der Förderstedter Straße heißt jetzt „Sprint“ und ist in roten Farben gehalten. Vorher hieß sie „Go“ und war blau.

Staßfurt - Autofahrer zwischen Staßfurt und Förderstedt werden sich in den vergangenen Wochen gewundert haben. Am Ortsausgang Staßfurt befand sich bis Mitte Oktober in der Förderstedter Straße auf der rechten Seite eine „Go“-Tankstelle, die von weither in leuchtenden blauen Farben auf sich aufmerksam machte.