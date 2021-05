Termine bei Bürgerservice jetzt online buchbar

Staßfurt

Online-Termine mit der Stadtverwaltung vereinbaren ist seit kurzer Zeit auch für Staßfurter und alle Einwohner der Ortsteile möglich.

Erreichbar ist ein neu eingerichtetes Terminvereinbarungsportal über die Startseite der Stadt www.stassfurt.de, wo ein Button darauf hinweist, oder über www.etermin.net/ stadtstassfurt. Dort muss ein Anliegen und ein Termin in einem Online-Kalender gewählt und die persönlichen Daten eingegeben.

Weil das Aufkommen an Bürgerwünschen momentan hoch ist, sind im Bürgerservice die nächsten Termine erst ab Anfang Juni erhältlich, unabhängig davon, ob man sie online oder telefonisch bucht. Spontane Besuche sind zur Zeit wegen der Pandemie in den Verwaltungshäuser übrigens nicht erlaubt.

Neue Software samt Kalender

„Wir haben das Portal gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung entwickelt“, hatte Riccardo Achilles von der Stadtverwaltung vor einigen Wochen angekündigt. „Für die Bereitstellung der Software haben wir einen Vertrag mit einer Firma geschlossen.“

Auf dem Online-Portal sind auch Termine für das Standesamt buchbar – Personenstandsurkunden, Anmeldung zur Eheschließung und Austritt aus der Kirche. Im Bürgerservice können neben weiteren Anliegen Termine rund um Reisepass und Personalausweis vereinbart werden sowie An- und Ummeldung, Wohngeld und Kinderreisepass. Termine in der Stadtinformation werden vergeben für das Abgeben von Widersprüchen und Einsprüchen, Verkauf von Abfallsäcken, Einsicht in Unterlagen und theoretisch den Verkauf von Theaterkarten.

In vielen Großstädten ist die Online-Terminvereinbarung mit der Stadtverwaltung schon lange Standard. Im Salzlandkreis gibt es Service in den zwei großen Städten Aschersleben und Bernburg noch nicht. In Schönebeck kann man sich wie in Staßfurt zum Termin durchklicken.