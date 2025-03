Tot im Wald Leiche im Naturschutzgebiet in Gänsefurth entdeckt

Bei der Suche nach einem Vermissten aus Hecklingen haben dessen Angehörige am Samstagvormittag eine Leiche in einem Wasserloch im Wald in Gänsefurth entdeckt. Handelt es sich etwa wirklich um den gesuchten Mann? Warum die Polizei zunächst Zweifel hat.