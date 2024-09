Neuer Kanu-Einstieg an der Bodebrücke in Hohenerxleben. Wassertouristen haben hier angesichts des Bewuchses allerdings stark zu kämpfen.

Staßfurt/Bernburg - Boris Funda ist ein touristischer Haudegen. Und einer der ganz wenigen, der auch bisher schon den Wassertourismus vorangetrieben hat. Seit sechs Jahren schon verleiht der Staßfurter an der Saale in Bernburg Hausboote und Paddelboote. Davor war er 15 Jahre an der Bode als Bootsverleiher aktiv. Er ist fast der Einzige, der Touristen auf die Flüsse holt. „Saale wie Bode wurden bisher sehr stiefmütterlich behandelt“, meint Funda. „Das haben die beiden Flüsse nicht verdient.“