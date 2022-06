Trägerwechsel: Kita in Hohenerxleben kommt zur Stadt Staßfurt zurück

Der Stadtrat in Staßfurt hat entschieden: Die Kita in Hohenerxleben wird ab dem 1. April eine kommunale Einrichtung. Zunächst als Außenstelle der Kita „Leopoldshaller Spatzennest“, ab dem Schuljahr 2022/2023 wird es eine eigenständige Einrichtung.

Hohenerxleben - Aus wirtschaftlichen Gründen kann die Stiftung Staßfurter Waisenhaus die Kita „Regenbogen“ in Hohenerxleben ab April nicht mehr betreiben. Seit dieser Nachricht Mitte November 2021 hat die Stadt Staßfurt viele Hebel in Bewegung gesetzt, um den Fortbestand der Einrichtung als kommunale Kita ab 1. April zu ermöglichen. Im Stadtrat in der vergangenen Woche mussten die Stadträte nun darüber befinden, wie es weiter geht.