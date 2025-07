18 Züchter aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen lassen ihre Foxterrier am kommenden Sonnabend bei einer Sonderausstellung in Hecklingen bewerten. Auch interessierte Besucher sind willkommen.

Treffpunkt für Hundeliebhaber: Am Sonnabend dreht sich in Hecklingen alles um die Foxterrier

Wie im vergangenen Jahr nimmt Maximilian Knape aus Neu Königsaue auch dieses Mal mit seinem Rüden Xero vom Steinborn in Hecklingen teil.

Hecklingen/VS - Die Landesgruppe Sachsen-Anhalt des Deutschen Foxterrier-Verbandes führt am kommenden Sonnabend, 19. Juli, auf dem Gelände des Rassegeflügelzuchtvereins sowie auf dem Schulsportplatz an der Karlstraße in Hecklingen wie im vergangenen Jahr wieder eine Spezialausstellung für Foxterrier beider Haararten durch.

„Richtbeginn ist um 10 Uhr“, sagt der Züchter Maximilian Knape aus Neu Königsaue, der dieses Mal mit seinen beiden Hunden Kendra vom Wasserturm und Xero vom Steinborn in Hecklingen mit dabei sein wird. „Ich bin mit Foxterriern aufgewachsen“, erzählt der Hundeliebhaber. Wenn man einmal diese Rasse mit ihrem speziellen Charakter, sehr lebhaft und sturköpfig, erlebt habe, könne man nicht mehr davon lassen.

Hunde mit freundlichem Wesen

Bislang haben Züchter aus ganz Sachsen-Anhalt sowie aus dem benachbarten Thüringen insgesamt 18 Hunde zur Schau in Hecklingen angemeldet. Die Tiere werden dort von einem Zuchtrichter aus Sachsen-Anhalt bewertet. Er begutachtet die Anatomie, das Gangwerk und den Kopf der Tiere.

„Die vorgestellten Hunde sollten dem Rassestandard so nah wie möglich kommen“, sagt die Erste Vorsitzende der Landesgruppe Sachsen-Anhalt, Karin Meyer, die im vergangenen Jahr auch als Ausstellungsleiterin fungiert hatte.

Ihren Worten zufolge zeichnet einen guten Foxterrier aus, dass er dem Rassestandard sehr nahe kommt und im Wesen aufgeschlossen, freundlich und nicht giftig ist.

Interessierte können vorbeischauen

Hundefreunden, die sich auch einen Foxterrier zulegen wollen, empfiehlt Karin Meyer, sich immer an einen Züchter zu wenden. Diese findet man über den Verband für das Deutsche Hundewesen oder über den Deutschen Foxterrier-Verband im Internet.

Interessenten und andere Besucher, die mehr über die Foxterrier erfahren wollen, sind am Sonnabend in Hecklingen willkommen. Für das leibliche Wohl der Aussteller und der Zuschauer wird gesorgt. Parkmöglichkeiten sind an der Karlstraße vorhanden.

Hunderasse mit langer Tradition

Der Foxterrier stammt wie die meisten Terrier aus England. Die Entwicklung der Rasse begann Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien. Dort wurde zunächst ein Glatthaar auf einer Hundeausstellung vorgestellt, dem erst in den 70er Jahren die drahthaarigen Foxterrier folgten. Diese Rasse übt eine besondere Anziehungskraft auf die Züchter und die Halter aus.