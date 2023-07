Staßfurt - Das Interesse an einer Einkaufsmöglichkeit am östlichen Stadtrand von Staßfurt ist nach wie vor groß bei unseren Lesern. „Wie geht’s weiter mit dem ehemaligen Realmarkt?“ fragte dieser Tage Erika Gomolluch aus dem benachbarten Hohenerxleben. Wie lange müsse sie wie viele andere Bürger noch durch die ganze Stadt fahren zum Einkauf? Von der Kaufland Stiftung & Co. KG in Neckarsulm war dazu zu erfahren: „Unsere Eröffnung in Staßfurt-Leopoldshall ist weiterhin für Anfang 2024 geplant, mit unseren Planungsphasen liegen wir nach wie vor im vorgesehenen Zeitfenster, der Bauantrag wurde eingereicht. Wir nutzen das Bestandsgebäude, welches umfangreich umgebaut und technisch auf einen aktuellen Stand gebracht wird.“

Eröffnung Anfang oder Frühjahr 2024

Ein Plakat an der Hohenerxlebener Straße spricht übrigens mittlerweile von einer „Eröffnung im Frühjahr 2024“. Derweil laufen vorbereitende Arbeiten im Objekt. Kaufland Staßfurt II soll dann übrigens auf einer Fläche von rund 4400 Quadratmetern betrieben werden. Foto: Falk Rockmann