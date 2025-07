Debatte um Schachtsee Unverständnis in Wolmirsleben: Verwaltung der Egelner Mulde sucht nach Akten vom Schachtsee

Aussagen, dass es für den Campingplatz am Großen Schachtsee in Wolmirsleben keine Genehmigungen gibt, stoßen bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Egelner Mulde auf Unverständnis. Die geht nun in die Recherche.