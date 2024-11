Zahl der Bedürftigen nimmt zu Verdreifachung der Nutzerzahlen in vier Jahren: Immer mehr Menschen gehen in Staßfurt zur Tafel

Die Zahl der bedürftigen Menschen, die das Angebot der Tafeln in Staßfurt, Hecklingen und Schönebeck nutzen, steigt weiter an. Was das für die Helfer bedeutet.