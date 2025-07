Verein will Leben in Güstener Ruschemühle bringen

Güsten. - In die Ruschemühle zwischen Güsten und Amesdorf soll noch mehr Leben einziehen. Seitdem Ron Brommundt hier einen Mühlenhof mit Imkerei, Ölmühle und Brennerei betreibt und vor zwei Jahren einen Hofladen eröffnete, hat sich schon sehr viel getan in und am Objekt an der Wipper.