Gerade in den Wochen um die Zeitumstellung passieren häufiger Wildunfälle. Wer im Salzlandkreis besonders oft an Zusammenstößen beteiligt, wo Vorsicht geboten ist und wie man sich schützen kann.

Vermehrt Wildunfälle im Herbst: Wie die Lage im Salzlandkreis aussieht und wie man sich schützen kann

Bernburg/MZ - Jahr für Jahr werden am letzten Wochenende im Monat Oktober die Uhren um eine Stunde von der Mitteleuropäischen Sommer- wieder auf die Normalzeit zurückgestellt. Heißt: Morgens wird es etwas früher hell, dafür abends auch früher dunkel. Vor allem diese Zeit des Jahres ist stets mit einer erhöhten Anzahl von Wildunfällen verbunden.