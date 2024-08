Förderstedt. - „Wie verhält es sich mit Elektrosmog?“, „Was ist im Brandfall? Kriegt man das in den Griff?“ „Wie lange halten die Batterien?“ Das Vorhaben Batteriegroßspeicher bei Förderstedt bringt auch Skepsis hervor. Der Projektentwickler und Betreiber Ecostor aus München weiß das offensichtlich und bot allen Bürgern an, sich zu informieren, Fragen zu stellen zu der Mega-Energieanlage, die ja in Sichtweite des Dorfes entsteht.

