In Osmarsleben ist am Mittwoch schon fast alles fertig.

Staßfurt/Osmarsleben/Hohenerxleben/Hecklingen - Mit gleich zwei Festlichkeiten geht Staßfurt in die Wochen von Genuss, Party und Frühschoppen. Den Startschuss gibt Osmarsleben, am heutigen Donnerstag, einen Tag drauf beginnt das Heimatfest in Hohenerxleben – erst Schloss, dann Festplatz. Am Sonntag steigt die Einheitsgemeinde Hecklingen mit einem Bürgerfrühstück ein.

Knack statt Skat

„Das Festzelt steht, die Bühne sowieso – ein festes Bauwerk“, sagt Lars Lehmann vom Dorfklub Osmarsleben am Mittwoch. Mit mehr als 30 Leuten habe man seit Montag alles bereit gemacht, um von Donnerstag bis Sonntag mit 1.500 bis 1.800 Gästen Spiel, Spaß und Spannung zu erleben.

Heimatfest Osmarsleben: Pause der Aufbauhelfer. Foto: Lars Lehmann / Dorfklub Osmarsleben

Am Donnerstagabend geht es mit einem Knack-Turnier los („Sonst war’s immer Skat, irgendwann mit so viel Profis, dass kaum mehr einer Lust drauf hatte“). Höhepunkt des Schützen-, Feuerwehr-, Disco- und Fackelfreitags ist das Feuerwerk um 22 Uhr („Seit einiger Zeit machen wir das nur noch alle fünf Jahre“). Den Samstag garniert von 21 Uhr an die Partyband Empire („Seit Jahrzehnten haben wir das erste Mal wieder Livemusik“). Der Sonntag startet nach einem Jahr Pause mit dem 47. Badewannenrennen auf der Wipper („Musste im letzten Jahr aufgrund des Starkregens und einem Höchststand der Wipper ausfallen“).

Kultur und buntes Treiben

In Hohenerxleben herrscht am Mittwoch noch Ruhe. „Draußen hat Vorrang, für drinnen sind wir gerüstet“, sagt Angelika Dittmer vom Kuratorium des Hohenerxlebener Schlosses. „Das entscheiden wir Freitag, je nach Wetter.“ Zuversichtlich sei man derzeit weniger, dass man das Parkgelände nutzen kann und die Gäste das Auftaktprogramm des dreitägigen Heimatfests unter freiem Himmel genießen können. „Das Problem ist die Technik.“

Heimatfest Hohenerxleben: Das Schloss putzt sich heraus. Foto: Tobias Winkler

Das Team um Judith Kruder gestaltet ein kurzweiliges Programm mit Gedichten und Musik, als „Auflockerung zwischen den Reden und Ehrungen“, erläutert die Leiterin des Ensembles Theatrum. Laudatoren und Laudationen gibt’s etwa zu 140 Jahren Feuerwehr Löderburg, 20 Jahren Singekreis und Feuerwehrchor, 30 Jahren Wiedergründung des Schützenvereins, 25 Jahren Reitsportgemeinschaft oder Schloss Restaurant. Ein Startschuss für die zwei Tage des bunten Treibens auf dem Dorfplatz – mit Gulaschkanone, Ponys, Tanz und DJ, Modenschau und Kinderspaß.

Heimatfest Hohenerxleben: der Zeltaufbau am Mittwoch. Foto: Tobias Winkler

Am Sonntag hat man gleich drei Möglichkeiten. Der Heimatverein Hecklingen lädt zum Bürgerfrühstück auf die Wiese hinter der Basilika. Ein „zwangloses Treffen“ für alle Interessierten, heißt es. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden, auch in Schlechtwettervariante. „Decken und ein paar genüssliche Kleinigkeiten können gern mitgebracht werden.“

Mit einem Doppelten geht Staßfurt in die großen Heimatfestwochen. Bis Atzendorf Ende September Schluss macht, folgen einige Termine – den Startschuss geben Osmarsleben, am heutigen Donnerstag, und Hohenerxleben, von morgen an. Am Sonntag steigt die Einheitsgemeinde Hecklingen ein. Die Termine:

Osmarsleben: Donnerstag bis Sonntag, 31. Juli bis 3. August, Festplatz

Hohenerxleben: Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. August, Schloss (Freitag) / Festplatz

Hecklingen: Sonntag, 3. August, Wiese hinter der Basilika (Bürgerfrühstück)

Neundorf: Freitag und Samstag, 15. und 16. August, Freilichtbühne

Glöthe: Samstag, 23. August, Heimatverein

Löderburg: Samstag, 23. August, Sportplatz

Förderstedt: Samstag, 6. September, Sportplatz

Atzendorf: Samstag, 20. September, Marktplatz / Am Teich