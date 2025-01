Staßfurt. - „Für Jüngere wird momentan sehr wenig hier angeboten“, beschreibt Anna Hartmann, was ihr in Staßfurt am meisten fehlt. Wären Freizeitaktivitäten wie Kino- oder Schwimmhallen-Besuch möglich, müsste die Jugend nicht nach Magdeburg fahren, so die 21-Jährige. Das könnte sich ihrer Meinung nach durchaus in den nächsten fünf Jahren ändern. Und in zehn Jahren? „Da hat sich diesbezüglich nicht noch mehr abgebaut, sondern ist wieder mehr geworden“, hofft die Neundorferin, die zurzeit eine Ausbildung zur Erzieherin macht – und sich dabei auch eher von Nachbarstädten wie Aschersleben angezogen fühlt, „weil ich dort jetzt schon drei verschiedene Möglichkeiten in der Ausbildung habe.“

