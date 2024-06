In einem Entsorgungsbetrieb in Aschersleben brennt es in einem Müllbunker.

Aschersleben/MZ - Gegen vier Uhr steigen am Dienstagmorgen in Aschersleben Rauchschwaden an der Güstener Straße in Richtung Himmel auf. Kurz danach reißt das Signal der Sirenen wieder viele aus dem Schlaf. Vollalarm!