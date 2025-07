Kriminalhauptkommissar a. D. Rolf Strehler erinnert sich an alte Fälle aus Staßfurt und Umgebung. In Anlehnung an den Wels vom Brombachsee geht es dieses Mal um Polizeieinsätze rund ums Wasser.

Staßfurt/VS - Urlaub am See – für viele ein Inbegriff der Erholung. Doch wer dieser Tage den Brombachsee in Bayern besucht, könnte sich an eine etwas ungewöhnliche Warnung erinnern: Ein riesiger Waller soll dort Badende angegriffen haben.