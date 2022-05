Walter Richter aus Staßfurt malt weiter

Am kommenden Dienstag, 9. November, wird er stolze 90 Jahre alt. Der bekannte Staßfurter Maler und Zeichner Walter Richter ist dennoch im „Unruhestand“. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen zeigt er eine neue Ausstellung und regt weiterhin zu Diskussionen an.

Seine neue Ausstellung mit Stillleben zeigt Walter Richter momentan im Bürgerhaus in Staßfurt Nord. Eine kleine Vernissage fand innerhalb der Staßfurter Frauenrunde statt, die mit dem Künstler über Talent, Begabung und die notwendige Technik diskutierte.

Staßfurt - Wer nachmittags einen Rollstuhlfahrer nahe der Bernburger Straße sieht, der gerade innehält und das bunte Laub der Bäume bewundert, erkennt ihn wieder: Walter Richter. Er ist der Künstler aus Staßfurt, der am längsten in der Stadt bekannt ist. Seit Jahrzehnten stellt er in Staßfurt und überregional aus, hat etliche Kurse gegeben und ist aus der Öffentlichkeit nicht wegzudenken.