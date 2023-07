Heiratswillige geben sich gerne auf der Wasserburg in Egeln das Ja-Wort. Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde bietet auch im kommenden Jahr wieder Trauungen unter freiem Himmel auf der Wasserburg in Egeln an. Das sind die Termine.

Egeln - „Hochzeitmachen ist wunderschön“ heißt es in einem Schlager von Gaby Rückert. Auf der Wasserburg in Egeln trifft das wegen des malerischen Ambientes in besonderer Weise zu. Das wissen immer mehr Brautpaare nicht nur aus der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, sondern auch darüber hinaus seit Jahren zu schätzen. Für sie ist es ein Traum, den schönsten Tag im Leben in einem ansprechenden Umfeld mit dem gewissen Extra zu genießen.

Auf der Wasserburg wurde 1997, ursprünglich als Ausweichvariante im Torhaus geplant, ein provisorisches Eheschließungszimmer eingerichtet. „Es fand jedoch so großen Zuspruch, dass es bald zu einem ständigen Ort für Trauungen ausstaffiert wurde und erfreut sich noch immer zunehmender Beliebtheit“, erzählt die Leiterin des Bürgerservices der Verbandsgemeinde Anita Nitschke.

Egal ob hoch zu Ross oder mit der Kutsche

Da die alte Burganlage in Egeln aber noch wesentlich mehr zu bieten hat, wird seit einigen Jahren angeboten, auch im Minneturm der Burg Open-Air-Eheschließungen durchzuführen. Die großzügige Anlage ermöglicht es den Heiratswilligen, sich auf dem Weg zur Trauung schon mal ganz besonders in Szene zu setzen. Fast alles ist dort machbar, ob hoch zu Ross oder das Vorfahren mit einer Kutsche, einem Oldtimer oder einer Limousine.

In diesem Jahr wurden Open-Air-Eheschließungen bislang am 3. Juni und am 8. Juli durch das Standesamt in Zusammenarbeit mit einem Veranstalter durchgeführt. Der nächste Termin mit zwei Hochzeiten ist am 26. August. An diesem Tag wird Anita Nitschke den Paaren zu ihrem Eheglück verhelfen.

Auch den Standesbeamten macht es Spaß

„Im nächsten Jahr könnten es ruhig noch ein paar mehr werden. Es ist ja etwas Besonderes und macht uns Standesbeamten auch sehr viel Spaß. So können wir auch schon langfristiger planen. Die ersten Anfragen für 2024 haben wir bereits“, sagt Museumsleiter Uwe Lachmuth. Er ist der dienstälteste Standesbeamte der Verbandsgemeinde.

Deshalb gibt das Standesamt schon jetzt die Open-Air-Termine für das kommende Jahr bekannt. Diese sind am 24. Mai, am 15. Juni und am 24. August 2024. An diesen Tagen werden die Eheschließungen von einem Veranstalter begleitet, der die Anlage auf der Oberburg mit Blumen schmückt und auch die Lieblingsmusik des Paares einspielt. „Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich selbst Künstler zu buchen. Die Nutzung über die Anlage des Veranstalters ist dafür denkbar“, sagt Uwe Lachmuth und fügt hinzu: „Ebenso besteht auch weiterhin die Möglichkeit zu anderen Terminen im romantischen Eheschließungszimmer im Torhaus der Burg zu heiraten.“

Termine können schon gebucht werden

Für weitere Fragen oder Terminbuchungen können sich die Heiratswilligen an das Standesamt der Verbandsgemeinde Egelner Mulde per Telefon (039268) 944 194 oder per E-Mail an: standesamt@ egelnermulde.de wenden.

Die Verbandsgemeinde verfügt über insgesamt vier Standesbeamte. Dabei handelt es sich neben Anita Nitschke und Uwe Lachmuth auch um den Bau- und Ordnungsamtsleiter Sascha Josuns und um Julia Gumtz.