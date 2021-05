Warten in Straßfurt auf Landesstraße und -weg

In Geduld muss sich in Staßfurt und Förderstedt weiter üben, wer auf die Umsetzung zweier Maßnahmen durch den Landesstraßenbaubetrieb hofft.

Seit vielen Jahren im Gespräch ist die beabsichtigte grundhafte Sanierung der Bernburger Straße in Staßfurt. Mittlerweile befindet sich die Landesstraße in Planung. Wann diese umgesetzt wird, kann die Landesstraßenbaubehörde allerdings noch immer nicht konkret sagen. Foto: Falk Rockmann

Staßfurt - Staßfurt liegt leider nicht in der Börde, wo der Landesbauminister zu Hause ist und auch sein Vorgänger. Denn in der Salzstadt gibt es eine Landesstraße, die im Nachbarkreis ihresgleichen sucht. Der Zustand der Bernburger Straße ist seit Jahren in einem so desolaten Zustand, dass sie Fahrzeugbauern als Teststrecke dienen könnte, auch für Versuche an verschiedensten Fahrbahnmaterialien.

Seit Jahren ist ein grundhafter Ausbau im Gespräch. Auf Nachfragen beim zuständigen Landesstraßenbaubetrieb (LSBB) war im Ende Mai 2021 zum aktuellen Stand der Dinge immerhin zu erfahren: „Auf Basis der mit der Kommune gesetzten Prioritäten wurde die Planung der Bernburger Straße zwischenzeitlich an ein Ingenieurbüro beauftragt. Es haben eine erste Anlaufberatung und ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin stattgefunden.“

Radweg zwischen Staßfurt und Förderstedt

Das Büro sei nun mit der Grundlagenermittlung befasst und werde dann die Vorplanung bearbeiten. Das erklärt Regionalbereichsleiter Michael Schanz mit „Variantenabwägung im möglichen und erforderlichen Umfang mit Wahl der Vorzugsvariante“. Weiterhin ist Geduld gefragt, denn: „Eine belastbare Terminkette ist noch in Bearbeitung/Abstimmung.“

Ein zweites Landesprojekt brennt vor allem Förderstedtern unter den Nägeln: Ein Radweg entlang der Landesstraße 72 zwischen Staßfurt und Förderstedt. Das ist beim LSBB bekannt. „Die Entwurfsplanung für den Radweg ist seitens des Regionalbereiches abgeschlossen. Aktuell sind der notwendige Grunderwerb – mit aktiver Unterstützung durch die Stadt Staßfurt – und die erforderliche Baurechtschaffung in der Bearbeitung“, informiert Michael Schanz hierzu.

Aktuell bestehe die Zielstellung, „beides kurzfristig – hoffentlich spätestens im Sommer – abzuschließen“. Anschließend sei grundsätzlich die möglichst zeitnahe Durchführung der Ausführungsplanung, Vergabe und Baudurchführung geplant. Eine konkrete Terminkette zur weiteren Bearbeitung kann der LSBB derzeit allerdings auch hierfür nicht nennen – „da finanzielle und insbesondere personelle Randbedingungen noch nicht abschließend geklärt sind“.