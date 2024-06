Für Rückkehr der Notaufnahme Warum Ameos mehr als 8.000 Unterschriften aus Bernburg nicht haben will

Ein parteiübergreifendes Bündnis hat bisher 8.196 Unterschriften gesammelt, mit denen sich die Bürger gegen die Schließung der allgemeinen Notaufnahme durch Ameos in Bernburg wenden. Annehmen will Ameos die Unterschriften allerdings nicht. Was die große Politik und der Wahltermin am Sonntag damit zu tun hat.