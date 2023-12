In dieses Haus in der Hamburger Straße in Hecklingen, in dem sich einst die Tafel befand, zieht das Bürgerbüro der Ortsbürgermeisterin ein.

Hecklingen. - Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Bodeaue mit Sitz in Egeln will seine Leistungen auch in Hecklingen ausweiten. Das kündigte MVZ-Chefin Julia Stöcker an.

Ihren Worten zufolge sollen in der dortigen Nebenbetriebsstätte in der Rathauspassage in der Hermann-Danz-Straße ab dem neuen Jahr auch Sprechstunden der Gynäkologin Dr. Christine Friedrich stattfinden. Dafür reicht der vorhandene Platz jedoch nicht mehr aus.

Neue Räume in der Rathauspassage

Aus diesem Grund hat Julia Stöcker mit Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (parteilos) und der Ortsbürgermeisterin Heidemarie Hoffmann (Wählergemeinschaft Hecklingen) verabredet, dass diese aus ihrem Bürgerbüro in der Rathauspassage auszieht, um in diesem Raum dann die Frauenärztin unterbringen zu können.

Für Heidemarie Hoffmann werde man Räumlichkeiten in dem Haus in der Hamburgerstraße herrichten lassen, in dem sich einst die Hecklinger Tafel bis zu ihrem Umzug in den Stadtsaal „Stern“ befand, so dass man sich darin aufhalten könne, teilte Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung mit. Diese Arbeiten erfolgen in Regie des Stadtbetriebes St. Georg, der sich um die Wohnungen im Stadtbesitz in Cochstedt und Hecklingen kümmert. Das werde aber nicht vor Februar beziehungsweise März erfolgen, fügte der Rathauschef hinzu.

In diesem Haus, das zu DDR-Zeiten als Kinderkrippe genutzt wurde, soll auch der Seniorenbeirat der Stadt, dessen Vorsitzende Heidemarie Hoffmann ist, eine neue Heimstatt finden.

Zieht auch Archiv ein?

Darüber hinaus kann sich Hendrik Mahrholdt auch vorstellen, dass im Obergeschoss das Stadtarchiv untergebracht wird. „Es wird geprüft, ob die Statik des Hauses das zulässt“, sagte er. Zurzeit lagern die historischen Dokumente der Stadt wie zum Beispiel die Akten, Urkunden und Ratsprotokolle in einem viel zu kleinen Nebengebäude des Cochstedter Rathauses beziehungsweise in der für diese Zwecke völlig ungeeigneten ehemaligen Hopfendarre in Groß Börnecke.

Stadtrat Tobias Resch-Feid (Fraktion Die Linke/ASH) fragte in Anspielung auf den Umzug des Bürgerbüros der Ortsbürgermeisterin: „Kann man nicht prüfen, ob es andere Möglichkeiten gibt?“

Das MVZ hatte im Frühjahr damit begonnen, eine Hausarztpraxis in der Rathauspassage einzurichten, weil es in Hecklingen bis zu diesem Zeitpunkt keine hausärztliche Versorgung mehr gab, was für einen Ort mit rund 3400 Einwohnern ein unhaltbarer Zustand war. Ab dem 1. September hat das MVZ die Hecklinger Praxis mit einer zweiten Ärztin Dr. Anne Mummelthei-Kochowski erweitert. Ihr und Julia Stöcker stehen dort während der Sprechstunden die Schwestern Saskia Hartmann und Anja Schrader hilfreich zur Seite.