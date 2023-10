Wirtschaft trommelt für bessere Verbindung Warum selbst Avnet am Autobahndreieck eine Bahnanbindung braucht

Große Werbung für die Bahnpläne: Landrat Markus Bauer (SPD) hat die Wirtschaft in der Region eingesammelt, um Druck für seine Idee für den beschleunigten Nahverkehr nach Magdeburg und Halle zu machen. Warum die das nicht an Tagen wichtig findet, an denen die A 14 gesperrt ist.