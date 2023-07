Mit seinen Äußerungen bei Twitter zum Vorfall um die „Letzte Generation“ in Stralsund hat sich der Staßfurter Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz schlagartig in die öffentliche Wahrnehmung katapultiert. Auch wenn die CDU-Fraktion das als „persönliche Meinung“ kennzeichnet, sieht er selbst darin keine Distanzierung durch seine Parteifreunde.

Borne - Wenn Sven Rosomkiewicz am Montag zu Hause aufs E-Bike steigt, ist Stralsund weit weg. Und wahrscheinlich auch all die vielen, die gelesen haben, was der CDU-Landtagsabgeordnete in den vergangenen Tagen über Twitter in die Welt gezwitschert hat. Es ging um die „Letzte Generation“, einen Lkw-Fahrer, der einfach weiter fuhr, und davor auch schon mal um den Begriff „Öko-Faschisten“.