Was eine Biogasanlage in Wolmirsleben mit Pilzzucht zu tun hat

In Wolmirsleben soll eine weitere Biogasanlage entstehen. Was sie mit Pilzucht zu tun hat.

Im Altkreis Staßfurt gibt es bereits mehrere Biogasanlagen wie hier in Hecklingen, wo die Albocco GmbH unter anderem die Gülle der Schweinemastanlage in Strom umwandelt.

Wolmirsleben - Der Unternehmer Anton Verschoor, der in Wolmirsleben die VPS-Verschoor Pilz Substrat GmbH Wolmirsleben betreibt, will auf seinem Betriebsgelände neben der Pilzsubstratproduktion im Industriegebiet „Altenweddinger Straße“ eine moderne Biogasanlage errichten und betreiben. Der Standort biete dafür hervorragende Voraussetzungen mit den Stoffen, die dort anfallen, sagte der Planer Robert Franzen vom Westeregelner Ingenieurbüro Invest-Projekt, der die Pläne in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Räten und Bürgern vorstellte. Damit seien auch neue Arbeitsplätze verbunden, fügte er hinzu.