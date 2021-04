Was schläft denn da im Baum?

Staßfurt. Das Klischee im Kopf wurde schon in Filmen verarbeitet. Im Hollywood-Film „Pleasantville“ von 1998 gibt es keine Brände. Die Feuerwehr rückt nur aus, wenn sich mal wieder eine Katze mit traurigen Augen im Baum verirrt hat und sich nicht runtertraut. „Feuer. Feuer. FEUER“, ruft der Protagonist mehrmals verzweifelt den Feuerwehrmännern zu. Achselzucken und leere Blicke bekommt er zur Antwort. Dafür kommt hektische Unruhe auf, wenn er leise „Katze“ ruft.

In der Realität gibt es solche Einsätze eigentlich nicht. Umso verwunderter waren die Kameraden der Feuerwehr Staßfurt am vergangenen Freitag. Eine Anruferin meldete in der Hohenerxlebener Straße eine in einem Baum festsitzende Angora-Katze. Mit Blaulicht und Tatütata rückten die roten Autos im Sauseschritt an. Nur: Es war keine Angora-Katze, die im Baum jammerte, sondern ein Waschbär, der mit sich völlig im Reinen war. Er schlief nämlich und ließ sich kaum stören. Da tapste auch die Feuerwehr auf leisen Sohlen davon. „Selbstverständlich konnte er weiter schlafen und wir beendeten ohne Einsatzhandlung den Einsatz“, schreibt die Feuerwehr.