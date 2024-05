Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Neundorf/VS - Der Graben am Gänseanger in Neundorf ist zugewachsen. So zumindest scheint es, und auch bei einer Begehung ist schnell klar, dass etwas getan werden muss. Geht es nach den Neundorfern Michael Zenker und Lothar Bechmann, sollte noch in diesem Jahr etwas passieren.