Die Förderrichtlinien für die geplanten Leader-Projekte der LAG Börde-Bode-Auen liegen noch immer nicht vor. Dadurch verzögert sich der Projektaufruf für neue Vorhaben in Staßfurt und Hecklingen sowie in der Egelner Mulde.

Hecklingen/Egeln/Staßfurt - Der Leader-Verein LAG Börde-Bode-Auen, dessen Ziel es ist, Investitionen von Kommunen, privaten Investoren und Vereinen in den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde auf den Weg zu bringen, hat in seiner Mitgliederversammlung Kritik an der Landesregierung geübt.